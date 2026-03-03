«Нет никаких зацепок, ничего»: что нового известно о пропаже Усольцевых

Тела трех членов семьи Усольцевых, пропавших пять месяцев назад в тайге Кутурчинского Белогорья, якобы были найдены, пишут СМИ со ссылкой на местную жительницу. По словам пользователей Сети, предположительно, трупы раскопали животные, проснувшиеся после зимней спячки. Как на эту информацию отреагировали в Следственном комитете, что на самом деле происходит в районе поисков — в материале NEWS.ru.

Что пишут журналисты о поисках Усольцевых, пропавших в Красноярском крае

Возможно, поиски Сергея, Ирины и Арины Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, подошли к концу, сообщили журналисты aif.ru со ссылкой на местную жительницу. Авторы текста изменили ее имя.

«Усольцевых нашли», — местная жительница Алла (имя изменено) ошарашила этим заявлением участников чата в соцсети, где уже пять месяцев обсуждают исчезновение семьи. Они строят различные версии пропажи, говорится в публикации издания.

Отмечается, что женщина пообещала в скором времени раскрыть все подробности и отомстить тому, кто публиковал непроверенную информацию об Усольцевых. Алла утверждает, что осведомлена о ходе расследования. Женщина подчеркнула, что тела семьи якобы нашли в шурфе — горной выработке небольшой глубины, которую делают для поиска и разведки полезных ископаемых.

Участники обсуждения сперва не поверили Алле, но позже предположили, что фотоловушка засекла вышедшего из спячки зверя. Дикое животное могло наткнуться на трупы Усольцевых, когда искало пищу в тайге, отметили пользователи Сети.

Что местные жители рассказали о поисках Усольцевых

При этом журналисты подчеркнули, что официальных заявлений об обнаружении тел Усольцевых не поступало. В последний раз по запросу правоохранительных органов семью искали в конце января, однако тогда никаких зацепок не обнаружили, рассказал NEWS.ru местный гид Алексей Исиченко.

«Никаких нет зацепок, ничего», — сказал мужчина, принимавший участие в поисках семьи осенью прошлого года.

Он опроверг информацию о том, что тела Усольцевых обнаружили накануне. По словам Исиченко, если бы поисковики нашли хоть какой-то след, то об этом немедленно сообщили бы официальные органы.

«Это слухи, никого не нашли», — отметил гид.

Он выразил мнение, что поиски Усольцевых возобновят весной или в первый месяц лета, поскольку на протяжении трех весенних месяцев в районе их пропажи будут лежать сугробы.

«Пока не знаю точно. Я бы и сам съездил. Скорее всего, [поиски возобновятся] в июне. Весной еще там много снега», — сказал Исиченко.

Что на самом деле скрывается за информацией о нахождении Усольцевых

NEWS.ru нашел сообщество и чат в соцсети, в котором, предположительно, был опубликован комментарий об обнаружении Усольцевых. Паблик посвящен разным версиям о пропаже семьи. Пользователи делятся своими догадками и последней информацией.

Судя по истории публикаций, многие комментарии были удалены из-за дезинформации. Администраторы сообщества также жалуются в отдельном посте, что некоторые местные жители распространяют недостоверные сведения, которые позже разлетаются в СМИ. Неизвестно, зачем они это делают — из-за желания быстро прославиться или с каким-либо другим умыслом.

Старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова опровергла в беседе с NEWS.ru информацию о нахождении тел пропавших супругов и их дочери.

«Мы это не подтверждаем. Эта информация не соответствует действительности», — сказала Арбузова.

С того момента как Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина перестали выходить на связь 28 сентября, поисковики, силовики и спасатели не обнаружили следов семьи. Не помогли найти исчезнувших дроны, тепловизоры и поисковые собаки.

В феврале поисковики отмели еще одну версию пропажи Усольцевых. Они обследовали вертолетную площадку около турбазы, где останавливались супруги. Там не было найдено никаких следов пропавших, рассказала журналистам представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

«Действительно, вертолетная площадка расположена относительно недалеко от места штаба и баз отдыха, где в последний раз видели семью Усольцевых. Эту площадку, как и окрестности возле нее, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. Не было найдено никаких следов семьи», — сообщила Чооду.

