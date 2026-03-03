Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 15:44

Гид из Красноярска раскрыл, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых

Гид Исиченко: поиски семьи Усольцевых в тайге могут возобновиться в июне

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился местный гид Алексей Исиченко, который помогал искать супругов и их дочь осенью в Кутурчинском Белогорье. Он отметил, что поисковая операция в конце января не дала результатов.

Пока не знаю точно. Я бы, может, и сам съездил. Но, скорее всего, [поиски возобновятся] в июне. Весной еще там много снега, — сказал Исиченко.

Он также опроверг информацию, что тела Усольцевых обнаружили накануне. По словам Исиченко, если бы нашли хоть какой-то след, об этом немедленно сообщили бы официальные органы.

Если бы что-то нашли, то здесь уже сразу информация пошла бы, моментально, очень быстро. Это слухи, никого не нашли, — заверил поисковик.

Ранее помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ регионального ГСУ СК России Юлия Арбузова опровергла в беседе с NEWS.ru информацию о том, что тела Усольцевых якобы обнаружили в шурфе (так называют вертикальную выработку небольшой глубины). По словам Арбузовой, распространяемые сведения не соответствуют действительности.

