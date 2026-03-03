Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 12:19

Героическая собака пропала после спасения детей из пожара в Подмосковье

В Подмосковье собака спасла детей из пожара и пропала в лесу

Собака по кличке Багира спасла двух детей из горящего дома в подмосковной деревне Чаплыгино и бесследно исчезла, сообщает Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы». Питбуль разбудил хозяйку громким лаем у детских кроваток, благодаря чему женщина успела вывести малышей из охваченного пламенем здания в ночь на 21 февраля.

Когда огонь полностью охватил строение, перепуганная Багира убежала в лес. Хозяева не могут отыскать свою спасительницу уже две недели.

Ранее ребенок сумел вывести из огня отца, мать и пятерых братьев с сестрами во время мощного пожара в Новосибирской области. Мальчик разбудил домочадцев, благодаря чему все успели покинуть строение до того, как пламя уничтожило его целиком.

Кроме того, в пресс-службе регионального главка МЧС России по Ростовской области сообщили о гибели четырех человек при возгорании в частном доме на Пролетарской улице в селе Круглом Азовского района. Пламя охватило 48 квадратных метров, с огнем боролись 10 пожарных, задействовавших четыре единицы спецтехники.

Подмосковье
дети
собаки
пожары
пропажи
