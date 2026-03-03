Лавров раскрыл, изменилась ли позиция Трампа по Украине Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине

Позиция администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине остается неизменной и соответствует пониманиям, достигнутым в Анкоридже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея. По словам министра, которые приводит ТАСС, европейские союзники и Киев пытаются отговорить Вашингтон от этих договоренностей, однако США не отходят от принципиальных вопросов.

Насколько мы можем судить от этих пониманий, от проблемы невступления [Украины] в НАТО и от необходимости признать реалии, сложившиеся на земле в результате волеизъявления людей, администрация Трампа не отходит, — сказал министр.

Глава МИД РФ также выразил надежду, что США готовы к серьезному диалогу по всем вопросам глобальной безопасности. По его словам, президент России Владимир Путин предложил провести саммит пятерки государств, обладающих ядерным оружием.

До этого Лавров заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий по ДСНВ, пока США не превышают установленные лимиты. Министр отметил, что ситуация со стратегической стабильностью вызывает беспокойство.