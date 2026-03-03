Друг умершего режиссера Коляды объяснил, почему тот не оставил наследства Режиссер Житинкин: Коляда тратил все свои деньги на театр и артистов

Создатель «Коляда-Театра» Николай Коляда вкладывал в театр и воспитание молодежи в родном Екатеринбурге все свои силы и деньги, рассказал в интервью NEWS.ru друг покойного режиссера народный артист России Андрей Житинкин. По его словам, режиссер и драматург буквально вытащил с улицы десятки мальчишек и девчонок, открыв им мир искусства.

Мальчишек и девчонок из подворотни [Коляда] утащил в театр. Очень многих вытащил из криминала, давайте откроем правду. Он их называл своими детьми. Их лечил, покупал им книги, образовывал, покупал даже турпоездки, чтобы они увидели мир, — отметил собеседник.

Вкладывая силы и деньги в учеников, Коляда при этом ничего не оставлял для себя, отметил собеседник. Поэтому у Николая Владимировича, по словам Житинкина, не было ни накоплений, ни имущества на момент смерти. Он добавил, что после ухода Николая Коляды его воспитанники фактически осиротели.

Я когда увидел, что он (Николай Коляда - NEWS.ru) в Москве сам стоит перед спектаклем и продает программки, сувениры — складывает все денежки в копилочку для своих ребят — я был потрясен. Уникальный человек. И для них (воспитанников - NEWS.ru) потеря колоссальная, считали очень многие его своим отцом, — отметил народный артист России.

Ранее стало известно, что прощание с актером и драматургом Николаем Колядой состоится 5 марта в екатеринбургском «Коляда-Театре. Церемония начнется в 11:00 по местному времени. К 13:00 участники прощания направятся на Широкореченское кладбище, где артист будет похоронен.

О смерти деятеля культуры 2 марта сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он выразил соболезнования близким драматурга и отметил, что имя Николая Коляды и созданные им проекты известны далеко за пределами Среднего Урала. Cмерть Коляды губернатор назвал невосполнимой утратой для всего региона.