Что будет со страдающей ДЦП дочкой Баталова Марией после смерти Леонтенко

5 февраля стало известно о смерти 90-летней вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко (Баталовой). Она пережила звездного мужа на девять лет, после его смерти столкнулась с тяжелым испытанием: мошенники пытались отнять у нее и дочери Марии недвижимость и деньги. Чем известна Леонтенко, какое наследство она оставила и что будет теперь со страдающей ДЦП дочерью Баталова — в материале NEWS.ru.

Почему Гитана Леонтенко бросила цирк

Гитана Леонтенко родилась в цирковой семье. Ее мать была танцовщицей и выполняла уникальные гимнастические номера на лошадях, отец — воздушным гимнастом. Сама Гитана начала выступать на арене цирка с девяти лет — сначала в цыганском цирковом коллективе с пластическими этюдами, чуть позже — как танцовщица на лошади, участвовала в представлениях цирка «Карнавал на Кубе». Современники отзывались о ней как о девушке необычайной смелости: сложнейшие трюки Гитана выполняла без страховки.

Карьеру цирковой артистки Леонтенко совмещала со съемками в кино. Она дебютировала на экране в 1953 году в небольшой роли в фильме «Арена смелых». Затем снималась в лентах «Соберите Венеру», «Чрезвычайное поручение», «Старый знакомый», «Дрессировщики» и других.

В 1963 году вышла замуж за Алексея Баталова. Он уже был знаменит на весь СССР как исполнитель главных ролей в картинах «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дорогой мой человек» и других. В 1968 году в семье родилась дочь Мария. Врачи диагностировали у нее врожденное и неизлечимое заболевание — ДЦП.

Алексей Баталов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Гитана Аркадьевна прервала цирковую карьеру, посвятив себя целиком воспитанию больного ребенка. «Мы многие годы надеялись на чудо. И Машка не унывала, верила, что сможет ходить сама. Она и сейчас каждый день до изнеможения шагает на беговой дорожке. Мы держим, а она идет, ножки заплетаются, но не сдается», — рассказывал NEWS.ru сам Баталов.

Несмотря на болезнь, Мария Алексеевна Баталова окончила сценарный факультет ВГИК, выпустила несколько книг, по ее сценарию снят популярный сериал «Дом на Набережной».

После смерти Баталова, в 2017 году, его вдова и дочь остались вдвоем. «Мы страдаем без Алеши. Но живем», — делилась своей болью с журналистом NEWS.ru Леонтенко.

Как Леонтенко боролась за наследство Баталова

Алексей Баталов оставил солидное наследство: долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую, две квартиры — одна из них находится в пяти минутах ходьбы от Красной площади, крупную сумму на банковских счетах. Единственной наследницей, согласно завещанию артиста, стала Мария, ее опекуном являлась мать. В трудный для них обеих период актриса Наталья Дрожжина и ее муж-юрист Михаил Цивин обманным путем переписали недвижимость Баталовых на себя.

Мария Баталова Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Леонтенко долгое время билась с ними в судах, отстаивая наследство дочери. В конечном счете суд признал Цивина и Дрожжину виновными по ст. 159 (мошенничество в крупных размерах). Дрожжина получила условный срок, Цивин — пять лет колонии.

«Хочу никогда больше не вспоминать об этих судах, которые мы пережили. Я работала с пяти лет, как все цирковые дети. Ничего в жизни плохого не сделала никому. Но пришлось через суды забирать обратно деньги и имущество, которые у нас украли. Не приведи господи никому через такое пройти», — отмечала вдова Баталова в интервью NEWS.ru в день своего 90-летия, в августе 2025 года.

Также призналась, что стала «почти затворницей» и полностью ослепла. По словам вдовы Баталова, зрение она потеряла не из-за возраста. «Телевизор я не смотрю, я же не вижу. Мне же <…> подсыпали что-то, и я лишилась зрения. Только слышу, да», — заявила она.

Наталья Дрожжина отказалась говорить с NEWS.ru о смерти Леонтенко, сообщив, что сама тяжело болеет. «Я ничего об этом [смерти вдовы Баталова] не знаю. У меня инсульт, у меня врачи», — сказала актриса.

Рассмотрение иска Натальи Дрожжиной к Марии Баталовой в Замоскворецком суде Москвы. Актриса Наталья Дрожжина подала иск к дочери народного артиста СССР Алексея Баталова Марии Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда/РИА Новости

Кто теперь будет заботиться о Марии

Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина заверила NEWS.ru, что Союз кинематографистов России во главе с председателем структуры Никитой Михалковым будет следить за судьбой Марии и помогать ей. По словам Гущиной, Союз кинематографистов по распоряжению Михалкова взял на себя и все расходы на похороны Гитаны Аркадьевны.

«Мария Алексеевна Баталова в настоящее время находится у своей сестры — Надежды Алексеевны. Союзу кинематографистов и Гильдии актеров кино небезразлична судьба Марии Алексеевны. Как это будет [забота о Марии Баталовой], неизвестно. Еще только завтра Гитану Аркадьевну предадут земле», — сказала Гущина.

Она предположила, что Марию может взять к себе старшая сестра Надежда — дочь Алексея Баталова от первого брака. У сестер всегда были дружеские и доверительные отношения.

Гитану Леонтенко похоронят 6 февраля на Преображенском кладбище Москвы рядом с мужем.

