За и против назначения Богомолова: кто поддержал режиссера, кто недоволен

Недавнее неожиданное назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ раскололо театральную общественность. Одни деятели культуры одобрили кадровое решение, другие выражают недовольство. Кто выступил против назначения мужа Ксении Собчак, кто поддержал его и что думает об этом сам Богомолов — в материале NEWS.ru.

Что известно о назначении Богомолова

О назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале 23 января. Богомолов сменил на руководящем посту прежнего ректора Игоря Золотовицкого, умершего 14 января. Педагоги и студенты обожали Золотовицкого, буквально боготворили как талантливого преподавателя, мастера, для них его смерть стала шоком и огромной потерей.

В беседе с «МК» после назначения Богомолов сказал, что оно было для него неожиданным, но он «кровно» заинтересован как действующий режиссер в качественной подготовке студентов. Он подчеркнул свою связь с Московским художественным театром.

«Огромная часть моей жизни связана с МХТ и Олегом Павловичем Табаковым. Хочу также подчеркнуть: за годы работы я прошел огромную эволюцию и, постигая профессию собственным опытом, пришел к абсолютному убеждению, что сегодня нет ничего важнее, чем сохранение и развитие традиции русского психологического театра», — заявил Богомолов.

Кто выступил против Богомолова

Некоторые выпускники Школы-студии МХАТ — ныне действующие актеры — опубликовали в своих социальных сетях текст открытого письма к министру культуры, в котором выступили против назначения Богомолова и попросили рассмотреть другие кандидатуры. Они напомнили, что Богомолов не является выпускником Школы-студии МХАТ и носителем ее традиций. «Отказ от принципа преемственности ведет к разрыву с прошлым, к неизбежному упадку и забвению семейного, творческого, педагогического наследия. Мы боимся, что Школа превратится в инструмент внешнего влияния, а не останется домом для актерской молодежи (как это было при Золотовицком)», — говорится в письме.

Открытое письмо опубликовали на личных страницах в соцсетях актер Антон Шагин, актрисы Юлия Меньшова и Марьяна Спивак и некоторые другие действующие артисты. «И поверьте, тут речь вовсе не о „доброжелателях“ и не об абстрактной „фронде“. В самом деле нарушены все исконные традиции, да и само назначение на девятый день после ухода из жизни Игоря Золотовицкого, по которому Школа-студия искренне горюет до сих пор, кажется несколько кощунственным жестом», — написала Меньшова в своем Telegram-канале в ответ на пост журналистки Марины Юденич, возмутившейся тем, что открытое письмо не подписано именами, а содержит обобщенное слово «выпускники».

Учебный театр Школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Выпускник Школы-студии МХАТ (1968 год), педагог, профессор, актер театра и кино, народный артист России Авангард Леонтьев в беседе с NEWS.ru признался, что поддерживает мнение авторов письма.

«Я попрошу Ольгу Любимову пересмотреть это решение. Оно мне кажется случайным, случайным кажется Богомолов. Потому что он — режиссер и к традициям педагогики Художественного театра не имеет отношения. Школа должна быть традиционна, это [назначение] неправильно», — сказал Леонтьев.

Кого еще могли бы назначить и. о. ректора

Леонтьев, работавший с мэтрами МХТ — Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым и другими, — добавил, что сегодня внутри Школы-студии МХАТ есть достойные фигуры, которые могли бы занять место ректора театрального учреждения. Он отказался называть имена возможных, по его мнению, претендентов.

По информации NEWS.ru, и. о. ректора Школы-студии МХАТ могли стать актер Михаил Пореченков или режиссер Евгений Писарев. Пореченков закончил другой театральный вуз — в Санкт-Петербурге, однако служит в МХТ им. Чехова более 20 лет. Писарев является выпускником Школы-студии МХАТ, преподает там с 1999 года и был помощником Олега Табакова в МХТ им. Чехова.

NEWS.ru направил официальный запрос на имя министра культуры России Ольги Любимовой с просьбой дать оценку открытому письму выпускников Школы-студии МХАТ, выступивших против Богомолова. На момент публикации материала ответа мы не получили.

Кто поддержал Богомолова

Театральный критик Марина Райкина в разговоре с NEWS.ru отметила, что открытое письмо похоже на анонимку, оно не подписано конкретными фамилиями.

«Это буря в стакане воды. Такие вещи похожи на (намеренное) возбуждение общественности в чьих-то интересах, это обычная манипуляция. Относиться к такому письму серьезно нельзя», — высказала мнение Райкина.

Критик считает, что, хоть Богомолов и не учился в Школе-студии МХАТ, он прекрасно знаком с принципами Художественного театра, так как многие годы работал с Олегом Табаковым, успешно ставил пьесы на сцене МХТ, то есть имеет богатый опыт.

Она привела пример с назначением Григория Заславского на должность ректора ГИТИСа: некие «заинтересованные лица» пытались настроить против него студентов, снять с должности. Однако им это не удалось.

Константин Богомолов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сам ректор ГИТИСа письмо против Богомолова комментировать отказался. «Это анонимка, такое не комментирую», — заявил он. Заславский в беседе с NEWS.ru в целом положительно оценил назначение Богомолова в Школу-студию МХАТ. По его словам, Константин Юрьевич обладает педагогическим талантом.

Назначение Богомолова также поддержал театральный режиссер Андрей Житинкин, предположив при этом, что Школа-студия МХАТ будет «съедать» большую часть времени. На стороне Богомолова выступала и актриса Софья Эрнст, игравшая одну из главных ролей в его сериале «Содержанки».

«Являясь выпускницей Школы-студии МХАТ (Эрнст окончила учреждение в 2018 году. — NEWS.ru), позволю себе высказать точку зрения, отличную от сформулированной в этом письме. В Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя „принципов русского психологического театра“»,— написала Эрнст. Она также отметила, что Богомолов «впитывал традиции не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале».

Константин Богомолов не ответил на запрос NEWS.ru. Его единственной реакцией стал репост мнения Софьи Эрнст в одной из соцсетей. Никаких комментариев к посту Софьи он не добавил.

