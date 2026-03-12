Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:34

Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие

Представитель потерпевших Айвар: террористы из «Крокуса» просили о милосердии

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» просили суд проявить милосердие, однако сами не пожалели пострадавших, заявила представитель потерпевших Людмила Айвар. Она представляет интересы 139 человек.

Минимального какого-то сочувствия к потерпевшим мы не увидели. Они (фигуранты — NEWS.ru) говорили: «Мы просим милосердия. Уважаемый суд, проявите к нам милосердие». А когда вы стреляли, жгли, резали, милосердия просили люди. Говорили: «Не надо». Они милосердия не предоставили, — заявила Айвар.

Представитель потерпевших уточнила, что фигуранты дела отрицали, что были в наркотическом опьянении при совершении преступления. Однако в крови троих из них обнаружили минимальные дозы запрещенных веществ, добавила Айвар.

Ранее Айвар предложила временно снять мораторий на смертную казнь. Адвокат призналась, что предпочла бы, чтобы люди, совершившие или организовавшие такие преступления, получали высшую меру наказания. Отвечая на вопрос о судьбе организаторов теракта, она пояснила, что часть из них находятся в розыске, следствию известны их имена и фамилии.

теракты
суды
Крокус Сити Холл
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.