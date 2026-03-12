Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» просили суд проявить милосердие, однако сами не пожалели пострадавших, заявила представитель потерпевших Людмила Айвар. Она представляет интересы 139 человек.

Минимального какого-то сочувствия к потерпевшим мы не увидели. Они (фигуранты — NEWS.ru) говорили: «Мы просим милосердия. Уважаемый суд, проявите к нам милосердие». А когда вы стреляли, жгли, резали, милосердия просили люди. Говорили: «Не надо». Они милосердия не предоставили, — заявила Айвар.

Представитель потерпевших уточнила, что фигуранты дела отрицали, что были в наркотическом опьянении при совершении преступления. Однако в крови троих из них обнаружили минимальные дозы запрещенных веществ, добавила Айвар.

Ранее Айвар предложила временно снять мораторий на смертную казнь. Адвокат призналась, что предпочла бы, чтобы люди, совершившие или организовавшие такие преступления, получали высшую меру наказания. Отвечая на вопрос о судьбе организаторов теракта, она пояснила, что часть из них находятся в розыске, следствию известны их имена и фамилии.