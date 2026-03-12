Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду

Второй Западный окружной военный суд изъял машину, на которой исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» пытались скрыться из России, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Судья постановил конфисковать автомобиль модели Renault Symbol в доход государства.

Автомобиль марки Renault конфисковать в доход государства, — решила судебная коллегия.

По данным следствия, террористы пытались скрыться на автомобиле сразу после совершения теракта. Они двигались в сторону границы с Украиной и были задержаны на территории Брянской области. Известно, что машина принадлежала не исполнителям теракта, а Диловару Исломову. Помимо автомобиля, также была конфискована квартира, которую террористы снимали у Алишера Касимова. Сам Касимов также был приговорен к 22,5 года лишения свободы.

Адвокат жертв теракта в «Крокус сити холле» Елена Астафьева ранее рассказала, что суд полностью удовлетворил их иски. Суммы выплат по каждому иску достигали 10-15 млн рублей.