12 марта 2026 в 14:21

Атомоход «Казань» поразил морскую цель ракетой на дальности 300 км

К-561 «Казань» К-561 «Казань» Фото: Павел Львов /РИА Новости
Атомная подводная лодка Северного флота «Казань» выполнила пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели на дистанции до 300 км, сообщает РИА Новости. Стрельба проводилась из подводного положения в Баренцевом море в рамках плановой боевой подготовки.

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Казань» из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по морской цели, обозначавшей корабль условного противника и находившейся на удалении до 300 километров, — отметили в пресс-службе Северного флота.

Средства объективного контроля зафиксировали поражение морской мишени головной частью ракеты. Для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

АПЛ «Казань» относится к проекту 885М «Ясень-М». Это модернизированная версия атомных подводных лодок четвертого поколения со сниженным уровнем акустической заметности. Корабли данного проекта оснащены высокоточным ракетным вооружением большой дальности и предназначены для поражения целей на суше, на воде и под водой.

Ранее сообщалось, что фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» отразил атаку морских робототехнических комплексов и авиации условного противника в акватории Баренцева моря. Фрегат выполнил учебно-боевые задачи на морском полигоне боевой подготовки в Баренцевом море. Учения состоялись в рамках сдачи курсовой задачи К-2, которая предусматривает действия одиночного корабля в море.

