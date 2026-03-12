Атомоход «Казань» поразил морскую цель ракетой на дальности 300 км

Атомная подводная лодка Северного флота «Казань» выполнила пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели на дистанции до 300 км, сообщает РИА Новости. Стрельба проводилась из подводного положения в Баренцевом море в рамках плановой боевой подготовки.

Средства объективного контроля зафиксировали поражение морской мишени головной частью ракеты. Для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

АПЛ «Казань» относится к проекту 885М «Ясень-М». Это модернизированная версия атомных подводных лодок четвертого поколения со сниженным уровнем акустической заметности. Корабли данного проекта оснащены высокоточным ракетным вооружением большой дальности и предназначены для поражения целей на суше, на воде и под водой.

