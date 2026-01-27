Военэксперт раскрыл, почему Балтийский флот нервирует всю Европу

Главным ударным оружием Краснознаменного Балтийского флота России являются ракеты, которые вызывают беспокойство европейских военных и властей, сказал NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, ракеты Балтфлота могут простреливать всю территорию Европы. Также в случае конфликта с Европой Балтфлот способен заминировать Датские проливы и остановить судоходство по морю.

На вооружении ракетных комплексов КБФ есть ракеты «Оникс», которые могут простреливать всю акваторию Балтийского моря. Кроме того, ракетные корабли флота вооружены «Калибрами», которые могут лететь на 2500 км, то есть держать под обстрелом из Калининграда всю Европу. Вот это европейцев и нервирует, — сказал Сивков.

Ранее сообщалось, что российские военные корабли «Стойкий» и «Ельня» из состава Балтийского флота прибыли в Южно-Африканскую Республику для участия в многонациональных учениях. Они совершили плановый заход в порт Саймонстаун. Экипажи смогут немного отдохнуть и познакомиться с местными достопримечательностями. После этого моряки-балтийцы примут участие в трехсторонних военно-морских учениях «Воля к миру — 2026».

До этого на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы России проведут командно-штабные учения «Центр-2026». Он также отмечал, что главным мероприятием подготовки в 2025 году стало совместное стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025».