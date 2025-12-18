Новый год-2026
18 декабря 2025 в 17:29

Генштаб ВС России анонсировал стратегическое учение «Центр-2026»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Россия проведет в следующем году командно-штабное учение «Центр-2026», заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Основным мероприятием подготовки в текущем году генерал армии назвал стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025».

В следующем году будет проведено стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026», — сказал Герасимов.

Ранее глава Генштаба ВС России заявил, что с начала СВО российские войска освободили около 94 тыс. квадратных километров территории. Только в 2025 году, по его словам, под контроль ВС РФ перешло более 300 населенных пунктов, а зона влияния РФ расширилась на 6,3 тыс. кв. км.

Также Герасимов отметил, что российские войска прочно удерживают стратегическую инициативу на всех направлениях в зоне СВО. Он подчеркнул, что армия наступает, несмотря на масштабную поддержку Украины со стороны западных стран.

Генерал армии добавил, что политика европейских лидеров направлена на затягивание кризиса на Украине. По его словам, главы стран ЕС намерены ослабить Россию и подготовить НАТО к прямому военному столкновению. Такой подход используется для оправдания масштабного роста военных бюджетов. Кроме того, страны Европы намерены усилить милитаристские настроения в регионе, считает Герасимов.

