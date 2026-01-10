Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 03:45

ЕС заключит сделку с МЕРКОСУР, которая вызвала гнев европейских фермеров

Страны ЕС проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

ЕС утвердил соглашение о свободной торговле с блоком МЕРКОСУР, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X. Это решение было принято вопреки массовым протестам фермеров по всей Европе.

Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС одобрить соглашение ЕС — МЕРКОСУР, — сказано в сообщении.

Бельгийские фермеры начали массовые акции протеста, заблокировав несколько ключевых автомагистралей в стране. Эти действия являются ответом на предстоящее утверждение Евросоюзом соглашения о свободной торговле с экономическим блоком МЕРКОСУР.

До этого колонны сельскохозяйственной техники заполнили центр Парижа и парализовали движение в ходе акции протеста местных фермеров. Аграрии направили свои тракторы к Эйфелевой башне и Триумфальной арке, выражая недовольство соглашением о свободной торговле между Евросоюзом и блоком МЕРКОСУР.

Кроме того, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Францию ожидает гибель сельского хозяйства. Он убежден, что стране нужно выйти из ЕС, если она хочет спасти сельское хозяйство.

Урсула фон дер Ляйен
соглашения
Евросоюз
фермеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский военный признался в изнасиловании и убийствах в Донбассе
К чему снится стая собак: предвестие беды или удачи?
В Госдуме рассказали, как мягко вернуться к работе после праздников
Фаза Луны сегодня, 10 января: генерируем идеи, повышаем квалификацию
Юрист рассказал, когда можно получить штраф за перевод денег на карту
С 2026 года в России ужесточат требования к упаковке и дизайну вейпов
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады прервали по неожиданной причине
Трамп рассказал, когда встретится с президентом Колумбии
Еще два аэропорта на юге России закрылись
Назван средний размер страховой пенсии в 2026 году
ЕС заключит сделку с МЕРКОСУР, которая вызвала гнев европейских фермеров
Сразу два крупных российских аэропорта приостановили работу
Собянин заявил о ликвидации украинского беспилотника над Москвой
Трамп озвучил смелое желание по поводу множества Нобелевских премий
Фидан раскрыл, что США предложили Мадуро
Застрявшим в Шереметьево пассажирам предложили выход из ситуации с багажом
Украинский дрон атаковал частный дом под Курском
Трамп признался в любви к двум народам мира
Трамп заявил о готовности торговать нефтью с Россией и Китаем
Киев содрогнулся от взрывов на фоне сработавшей воздушной тревоги
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.