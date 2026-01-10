ЕС заключит сделку с МЕРКОСУР, которая вызвала гнев европейских фермеров Страны ЕС проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР

ЕС утвердил соглашение о свободной торговле с блоком МЕРКОСУР, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X. Это решение было принято вопреки массовым протестам фермеров по всей Европе.

Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС одобрить соглашение ЕС — МЕРКОСУР, — сказано в сообщении.

Бельгийские фермеры начали массовые акции протеста, заблокировав несколько ключевых автомагистралей в стране. Эти действия являются ответом на предстоящее утверждение Евросоюзом соглашения о свободной торговле с экономическим блоком МЕРКОСУР.

До этого колонны сельскохозяйственной техники заполнили центр Парижа и парализовали движение в ходе акции протеста местных фермеров. Аграрии направили свои тракторы к Эйфелевой башне и Триумфальной арке, выражая недовольство соглашением о свободной торговле между Евросоюзом и блоком МЕРКОСУР.

Кроме того, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Францию ожидает гибель сельского хозяйства. Он убежден, что стране нужно выйти из ЕС, если она хочет спасти сельское хозяйство.