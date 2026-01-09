Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 16:52

Бельгийские фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с МЕРКОСУР

Фото: Zhao Dingzhe/Global Look Press
Бельгийские фермеры начали массовые акции протеста, заблокировав несколько ключевых автомагистралей в стране, сообщает агентство Belga. Эти действия являются ответом на предстоящее утверждение Евросоюзом соглашения о свободной торговле с экономическим блоком МЕРКОСУР.

Несмотря на зимнюю погоду, аграрии использовали тракторы для перекрытия движения на стратегических участках дорожной сети Валлонии. Акции резко активизировались в последние дни накануне голосования в ЕС.

Протестующие перекрыли не менее 16 важных транспортных развязок и пограничных переходов, создав значительные помехи движению. Фермеры выражают опасения, что соглашение с МЕРКОСУР приведет к росту импорта сельхозпродукции и усилит конкуренцию, угрожающую местным производителям.

Ранее в столице Словении Любляне прошла акция протеста против действий США в Венесуэле и милитаризации Европы. Участники выразили недовольство действиями стран НАТО, а также тем, что власти убеждают граждан поддерживать увеличение военных расходов на фоне якобы постоянной угрозы.

