Папа римский призвал остановить «кровавую спираль» в Иране

Папа Римский Лев XIV призвал стороны конфликта вокруг Ирана прекратить насилие. В воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане он подчеркнул, что стабильность и мир возможны только через диалог, а не угрозы и военные действия.

Перед лицом возможности того, что трагедия обретет огромные масштабы, я обращаюсь к участвующим сторонам с искренним призывом взять на себя моральную ответственность, чтобы остановить спираль насилия, прежде чем она превратится в непоправимую пропасть, — сказал он.