Экс-советник Трампа и Эпштейн планировали свергнуть папу римского

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон в переписке с финансистом Джеффри Эпштейном обсуждал план по свержению папы Франциска, сообщает CNN со ссылкой на обнародованные документы Минюста США. Из переписки 2019 года следует, что Бэннон после ухода из администрации нынешнего президента Дональда Трампа пытался подорвать авторитет понтифика.

Бэннон резко критиковал Франциска, считая его противником своей идеологии националистического популизма. В письмах он прямо заявлял о намерении свергнуть папу, а также упоминал китайского лидера, Клинтонов и Евросоюз в контексте противостояния. Эпштейн, в свою очередь, поддерживал Бэннона и интересовался возможностью стать продюсером фильма, который мог бы навредить репутации понтифика.

Экс-советник Трампа рассчитывал использовать для дискредитации папы книгу французского журналиста, в которой утверждалось о гомосексуальных связях среди священнослужителей. Биограф Франциска полагает, что Бэннон ошибся в оценке книги и самого понтифика. Рим и Ватикан играли важную роль в деятельности Бэннона, а папа Франциск последовательно критиковал национализм и защищал права мигрантов.

Ранее в обнародованных материалах дела Эпштейна обнаружилась переписка его предполагаемой сообщницы с премьер-министром Латвии. В письме обсуждалась возможность визита, который в завуалированной форме предлагалось совместить с «рыбалкой». Упоминание о «важных центрах разведения рыб» в ответном сообщении могло указывать на поиск несовершеннолетних жертв.