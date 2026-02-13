Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, как сообщники Эпштейна маскировали поиск малолетних жертв

Подельница Эпштейна могла называть рыбалкой поиск несовершеннолетних жертв

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
В обнародованных материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна фигурирует переписка его предполагаемой сообщницы Кэти Воган-Эдвардс, которая получила приглашение от премьер-министра Латвии и в завуалированной форме обсуждала возможность совместить визит с «рыбалкой», выяснило РИА Новости. В ответном письме собеседница подтверждает наличие в республике «важных центров разведения рыб», что в контексте ситуации может указывать на поиск несовершеннолетних жертв.

У них есть очень важные центры разведения рыб в Латвии. Это поменяет твое мнение об этих выходных?ответила некая G.Max на сообщение Воган-Эдвардс.

Ранее стало известно, что Эпштейн и российский предприниматель Сергей Усольцев, бесследно исчезнувший осенью 2025 года в тайге, оказались косвенно связаны через программу «Инициатива атомных городов». Оба участвовали в проектах привлечения инвестиций США в закрытые ядерные центры России: Эпштейн посещал Саров в 1998-м, а Усольцев через свою компанию курировал аналогичную деятельность в красноярском Железногорске.

Кроме того, выяснилось, что черновик официального уведомления о смерти Эпштейна был подготовлен за день до того, как его обнаружили бездыханным в камере. Документ, подписанный прокурором Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берманом, датирован 9 августа 2019 года, хотя тело нашли только 10 августа.

Джеффри Эпштейн
дети
переписки
жертвы
