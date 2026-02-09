Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:55

В файлах Эпштейна обнаружили загадочные расхождения вокруг его смерти

В файлах Эпштейна обнаружили заявление о его смерти за день до обнаружения тела

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press
Черновик федерального заявления о смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна был датирован 9 августа 2019 года, за день до того, как его нашли мертвым в тюремной камере — 10 августа, следует из рассекреченных Минюстом США материалов. Документ подписал прокурор Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) Джеффри Берман.

Ранее сегодня утром Манхэттенский исправительный центр подтвердил, что Джеффри Эпштейн, которому наше ведомство предъявило обвинения в участии в сексуальной торговле несовершеннолетними, был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым, — говорится в черновике.

Документ датирован пятницей 9 августа 2019 года, однако, согласно официальным тюремным записям, Эпштейна нашли мертвым только утром 10 августа 2019 года. Этот черновик входит в число множества отредактированных версий заявлений прокуратуры, обнаруженных среди последних файлов Минюста.

Отчет Федерального бюро тюрем от 2023 года рисует картину грубых нарушений и странных совпадений в последние часы жизни Эпштейна. За день до смерти, 8 августа, было получено уведомление о переводе его сокамерника, а сам финансист подписал новое завещание, о котором администрация узнала лишь постфактум. 9 августа его оставили в камере одного, позволив перед этим сделать телефонный звонок под предлогом разговора с матерью.

Странности продолжились в ночь на 10 августа. После 22:40 обязательные обходы камер не проводились, а журналы были сфальсифицированы. Примерно в это же время камеры видеонаблюдения зафиксировали загадочную «оранжевую фигуру», поднимавшуюся к его ярусу. Следователи так и не смогли однозначно идентифицировать этого человека, описывая его то как заключенного, то как сотрудника с бельем.

Утром 10 августа Эпштейна обнаружили мертвым в тюремной камере. Официальное заключение следствия — самоубийство.

Ранее стало известно, что ФБР, изучив материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, пришло к выводу, что он не был организатором сети по торговле людьми в интересах влиятельных мужчин. Расследование, хотя и подтвердило многочисленные преступления финансиста, не выявило его руководящей роли в этой предполагаемой схеме.

