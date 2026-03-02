Названа неочевидная причина стрельбы в техасском Остине

Зимняя Олимпиада — 2026
NYP: стрелок из Остина мог мстить за нападение США на Иран

Нападавшим на бар в Остине, где погибли два человека и 14 получили ранения, оказался 53-летний Ндиага Диагне, натурализованный американец, выходец из Сенегала, пишет The New York Post. По сведениям источников издания, в момент преступления на нем была майка с иранской символикой, а в его машине обнаружен Коран.

Мужчина был известен полиции эмоциональной нестабильностью и ранее неоднократно задерживался. В ФБР рассматривают версию теракта на фоне обострения отношений с Ираном.

Еще слишком рано определять точную мотивацию, но есть признаки, как применительно к фигуранту, так и к его транспортному средству, которые указывают на потенциальную связь с терроризмом, — заявил журналистам агент ФБР Алекс Доран.

Ранее сообщалось, что в американском городе Цинциннати на концерте произошла стрельба. Пострадали минимум девять человек. Неизвестные открыли огонь по людям. На место происшествия приехали экстренные службы.

До этого мужчина с оружием и канистрой пытался проникнуть на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Нарушителя нейтрализовали, он погиб. Ему было около 20 лет.

