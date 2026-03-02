Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 03:30

Россиянам рассказали, как они будут работать перед 8 Марта

Депутат Бессараб: россиян ждет полная рабочая неделя перед 8 Марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В этом году Международный женский день преподнесет работающим россиянам неприятный сюрприз в виде полноценной пятидневной трудовой недели, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом последний рабочий день перед выходными не будет сокращенным, как это часто бывает накануне государственных праздников.

Выходные, приуроченные к празднованию 8 Марта, продлятся три дня — с 7 по 9 марта включительно. Отдыхать страна будет в субботу, воскресенье и присоединенный к ним понедельник, объяснила депутат. Пятидневка начнется с понедельника, 2 марта, и завершится в субботу, 7 марта, которая по календарю является выходным днем, но будет рабочей из-за переноса. Особое внимание парламентарий обратила на пятницу, 6 марта. Вопреки ожиданиям многих, этот день не станет сокращенным.

Поскольку 8 марта не выпадает на начало выходных дней, то предшествующий выходным будний день 6 марта (пятница), к сожалению, не будет сокращенным, — сказала депутат.

После завершения мартовских каникул страна перейдет на четырехдневную рабочую неделю (с 10 по 13 марта), после чего начнется длительный перерыв до майских праздников. Бессараб также напомнила, что, согласно Трудовому кодексу, сокращенные дни в этом году ожидаются только 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиянок с доставкой цветов и подарков от якобы тайных поклонников перед 8 Марта. После оплаты покупательницы остаются как без денег, так и без подарка.

