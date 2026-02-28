Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта Мошенники стали обманывать россиянок с доставкой цветов и подарков перед 8 Марта

Мошенники начали обманывать россиянок с доставкой цветов и подарков от якобы тайных поклонников перед 8 Марта, сообщили эксперты в сфере кибербезопасности. По их словам, которые приводит РИА Новости, после оплаты покупательницы остаются как без денег, так и без подарка.

Особую популярность набирают схемы, связанные с доставкой цветов и подарков от якобы родственников или тайных поклонников. Жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс для курьера, перейти по ссылке для «отслеживания трека» или установить приложение «сервиса доставки», — рассказали эксперты.

Еще одна популярная схема связана с онлайн-знакомствами. После непродолжительного общения жертву приглашают на «культурное свидание», просят оплатить дорогу или билеты, обещая вернуть деньги при встрече. В итоге человек попадает на фальшивый платежный сервис, где теряет реквизиты и деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом промышленных альпинистов, предлагая услуги по уборке крыш многоэтажек от сосулек и снега. После получения предоплаты аферисты перестают выходить на связь.