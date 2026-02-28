Порционный салат «Леди» для женских посиделок: готовим на 8 Марта — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный

Этот салат «Леди» создан для особых случаев и красивых женских посиделок. Он выглядит эффектно, собирается быстро и всегда производит впечатление. Нежная курица, сочный ананас, сливочный сыр и воздушная заправка делают вкус сбалансированным и запоминающимся. Такой салат хочется не только есть, но и фотографировать.

В итоге получается обалденная вкуснятина: лёгкие слои, приятная сладко-солёная нотка, мягкая текстура и свежий аромат. Идеальный вариант для 8 Марта, когда хочется порадовать гостей чем-то красивым и необычным.

Ингредиенты: 300 г отварного куриного филе, 150 г консервированного ананаса, 3 варёных яйца, 150 г сливочного сыра, 100 г тёртого твёрдого сыра, горсть грецких орехов или миндаля, 2–3 ст. л. майонеза, 2 ст. л. натурального йогурта, соль по вкусу, зелень для украшения.

Куриное филе нарезают мелкими кубиками. Ананас хорошо отжимают от сока и также режут. Яйца натирают на мелкой тёрке. Орехи слегка подсушивают и измельчают. В отдельной миске смешивают майонез с йогуртом до лёгкой воздушной текстуры. Салат собирают в порционных бокалах или креманках слоями: курица — соус — ананас — яйца — сливочный сыр — орехи — твёрдый сыр. Каждый слой слегка промазывают заправкой. Верх украшают зеленью и тонкими ломтиками ананаса.

