25 февраля 2026 в 17:05

Выкладываю в форму — и в духовку: картофельная запеканка «Парася» всего за 30 минут

Фото: D-NEWS.ru
Эта запеканка «Парася» — настоящее спасение для занятых дней, когда хочется вкусного домашнего ужина без долгой готовки. Всё собирается слоями за считанные минуты, а в духовке превращается в сытное, ароматное блюдо, будто для праздничного стола.

В результате получается идеальное сочетание вкусов и текстур: мягкий картофель, пропитанный сливочной заливкой, сочная мясная прослойка с луком и чесноком и аппетитная румяная сырная корочка, которая приятно хрустит при каждом укусе. Сытно, уютно и всегда удачно — исчезает со стола первой.

Ингредиенты: 6–8 крупных картофелин, 300 г свинины или говядины, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 200 г твёрдого сыра, 200 мл сливок, 2 яйца, соль и чёрный перец по вкусу, растительное масло.

Картофель очищают, нарезают тонкими кружочками и обжаривают до золотистости и полуготовности, затем выкладывают на дно формы. На той же сковороде готовят мелко нарезанное мясо с луком, морковью и чесноком, приправляют и распределяют поверх картофеля. Сливки смешивают с яйцами и солью, заливают мясной слой, сверху щедро посыпают тёртым сыром. Запекают при 180 градусах около 30–40 минут до румяной корочки. Подают горячей — с салатом или просто так, с хрустящей корочкой и нежной серединкой.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
