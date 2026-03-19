19 марта 2026 в 07:36

Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область

Слюсарь: окна в квартире выбило при падении обломков БПЛА в Таганроге

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Силы ПВО перехватили БПЛА над Таганрогом в Ростовской области, при падении обломков в многоквартирном доме выбило окна в одной из квартир, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганроге, — сказано в сообщении.

Утром 18 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, по 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по 5 сбили над Брянской областью и Крымом.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередачи, возгораний не было. Сотрудники аварийных служб оперативно восстановили электроснабжение частных домов.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

