РФ и Белоруссия готовы использовать ядерное оружие МИД РФ: РФ и Белоруссия готовы использовать ЯО для защиты Союзного государства

Россия и Белоруссия готовы использовать весь имеющийся арсенал средств для обеспечения безопасности Союзного государства, включая ядерное оружие, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Москва и Минск продолжают развивать взаимодействие в военной сфере и в области безопасности, отметил он.

Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства, — заявил замглавы российского МИД.

Он обратил внимание на ситуацию вблизи границ России и Белоруссии. Дипломат указал на демонстративное и провокационное наращивание сил НАТО в непосредственной близости от рубежей Союзного государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения НАТО являются предметом пристального внимания со стороны Министерства обороны России. По его словам, РФ принимает все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

До этого сообщалось, что Североатлантический альянс запускает масштабные воздушные маневры Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.