Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 03:27

РФ и Белоруссия готовы использовать ядерное оружие

МИД РФ: РФ и Белоруссия готовы использовать ЯО для защиты Союзного государства

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Белоруссия готовы использовать весь имеющийся арсенал средств для обеспечения безопасности Союзного государства, включая ядерное оружие, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Москва и Минск продолжают развивать взаимодействие в военной сфере и в области безопасности, отметил он.

Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства, — заявил замглавы российского МИД.

Он обратил внимание на ситуацию вблизи границ России и Белоруссии. Дипломат указал на демонстративное и провокационное наращивание сил НАТО в непосредственной близости от рубежей Союзного государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения НАТО являются предметом пристального внимания со стороны Министерства обороны России. По его словам, РФ принимает все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

До этого сообщалось, что Североатлантический альянс запускает масштабные воздушные маневры Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

Власть
Россия
Белоруссия
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, когда жара в офисе дает право не работать
В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Сочи остался без авиасообщения
«Можно унижать»: в Польше высказались об отношениях с Киевом
Вице-президент США высказался о сделке с Ираном и реакции Израиля
Никакой пощады заводам БПЛА: как РФ накажет ВСУ за атаку на крымский поезд
Эксперт объяснил, как освоение Арктики влияет на развитие технологий
РФ и Белоруссия готовы использовать ядерное оружие
Развожаев объявил об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
В Минпросвещения сделали заявление о школьных реформах
«Надо с чего-то начать». В России хотят запретить вейпы: чем они опасны
Три человека попали в больницу после ДТП с перевернувшейся BMW в Москве
В Госдуме назвали профессии, которые исчезнут из-за ИИ
Экзамен в автошколах России может получить новый этап проверки
«Плевок в лицо». Зеленский умудрился поссориться с Польшей: в чем причина
Пентагон внес Alibaba в черный список
В Харькове прогремели мощные взрывы
Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией
ВС РФ усилили давление на ВСУ в Константиновке
Прилепин высказался о патриотических праздниках в России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.