Песков объяснил, почему НАТО не застанет Россию врасплох своими учениями Песков: Минобороны России пристально следит за учениями НАТО

Учения НАТО являются предметом пристального внимания со стороны Министерства обороны России, заявил в ходе брифинга представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, РФ принимает все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам происходит уже несколько десятилетий. И, конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс запускает масштабные воздушные маневры Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Прибалтике не угрожает нападение со стороны России. По его словам, Москве нет смысла атаковать страны Североатлантического альянса. В связи с этим политик призвал граждан успокоиться.