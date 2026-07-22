У Сабурова возникли новые проблемы после запрета на въезд в РФ

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22 июля 2026 в 01:19

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Налоговая приостановила операции по счетам компании Нурлана Сабурова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Сабр продакшн», принадлежащей комику Нурлану Сабурову, передает РИА Новости. Причиной стал налоговый долг в размере более 15,1 тыс. рублей.

Согласно имеющимся данным, налоговый орган принял решение о взыскании задолженности 19 июня. Именно на этом основании были введены ограничения на проведение операций по счетам компании.

По юридическим документам, «Сабр продакшн» была зарегистрирована 30 апреля 2025 года, а ее единственным учредителем значится Нурлан Сабуров. Основным видом деятельности организации является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Ранее сообщалось, что Сабуров продал в России свой Cadillac Escalade за 10 млн рублей. Сделкой занималась супруга комика Диана. Она оставалась в России вплоть до получения полной суммы, после чего в марте этого года вылетела в Казахстан.

Кроме того, Диана объявила в соцсетях о своем переезде на постоянное место жительства в Казахстан. Заявление она подкрепила совместной фотографией с мужем.

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