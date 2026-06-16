Супруга стендап-комика Сабурова объявила о переезде на ПМЖ в Казахстан

Супруга известного стендап-комика Нурлана Сабурова Диана объявила в соцсетях о своем переезде на постоянное место жительства в Казахстан. Заявление она подкрепила совместной фотографией с мужем.

Много вопросов, в гости я сюда или... Я на ПМЖ теперь в Алма-Ате, — написала Сабурова.

Решение звездной семьи последовало за громким инцидентом, произошедшим с юмористом в конце января. Сабурову официально закрыли въезд в Россию на 50 лет ради защиты национальных интересов страны. Прилетевшего из Дубая артиста просто не выпустили из зоны пограничного контроля столичного аэропорта Внуково. Сразу после этого вынужденного отказа во въезде комик принял решение незамедлительно отправиться в Алма-Ату.

До этого стало известно, что Сабуров, несмотря на депортацию, не только не прекратил творческую деятельность, но и продолжил зарабатывать на родине, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Однако стоимость выступления артиста весьма высока.