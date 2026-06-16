Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 11:39

Супруга стендап-комика Сабурова объявила о переезде на ПМЖ в Казахстан

Диана Сабурова Диана Сабурова Фото: t.me/SSaburova_Diana*
Подписывайтесь на нас в MAX

Супруга известного стендап-комика Нурлана Сабурова Диана объявила в соцсетях о своем переезде на постоянное место жительства в Казахстан. Заявление она подкрепила совместной фотографией с мужем.

Много вопросов, в гости я сюда или... Я на ПМЖ теперь в Алма-Ате, — написала Сабурова.

Решение звездной семьи последовало за громким инцидентом, произошедшим с юмористом в конце января. Сабурову официально закрыли въезд в Россию на 50 лет ради защиты национальных интересов страны. Прилетевшего из Дубая артиста просто не выпустили из зоны пограничного контроля столичного аэропорта Внуково. Сразу после этого вынужденного отказа во въезде комик принял решение незамедлительно отправиться в Алма-Ату.

До этого стало известно, что Сабуров, несмотря на депортацию, не только не прекратил творческую деятельность, но и продолжил зарабатывать на родине, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Однако стоимость выступления артиста весьма высока.

Шоу-бизнес
Нурлан Сабуров
Казахстан
комики
юмористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин готовится к саммиту Россия-Асеан в Казани
Стало известно, когда ISU объявит решение по российским спортсменам
Российские военные уничтожили базы хранения и запуска беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 16 июня: что будет завтра, тревога, бессонница
Европейские послы стали оплакивать стейки и каберне после прихода Трампа
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июня: где есть в продаже
Школьный сторож спас учительницу от ученика с мачете
Политолог объяснил, зачем на самом деле Ватикан обманул Россию в 2022 году
Воробьев раскрыл последствия массированного налета дронов на Подмосковье
Появились детали расследования убийства художника Скрепецкого в Польше
Украинским военным разрешили сбивать дроны над жилыми кварталами
ВС России освободили Новый Донбасс
За сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ
«Уже не в первый раз»: появились подробности о пропавших в Карелии сестрах
Аналитики раскрыли, сколько знание ИИ прибавляет к зарплате
Ушедший из России автоконцерн объявил повторный отзыв машин спустя семь лет
«Совершал подвиги»: тренер оценил игру вратаря Кабо-Верде против испанцев
Непомнящий объяснил, чего не хватило Испании для победы над Кабо-Верде
Волонтеры «ЛизаАлерт» начали поиски двух пропавших в Петрозаводске девочек
Стали известны леденящие кровь подробности смерти подростка из-за вейпа
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.