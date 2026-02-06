Лежащий на матрасах в аэропорту Нурлан Сабуров попал на фото

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, лежа на матрасах, ожидает депортации из России после запрета на въезд в страну, фотографию с артистом опубликовал Telegram-канал «112». Сам юморист говорит, что у него нет средств на обратный билет.

По информации канала, Сабуров был удивлен происходящим и задавался вопросом, ожидает ли его депортация. Комику, однако, предстоит покинуть Россию. Тем временем за ним вылетели два воздушных маршала, которые должны будут доставить его обратно в Дубай.

Ранее Сабуров попал на видео в момент, когда узнал о запрете на въезд в Россию. На видео заметно, что артист испытывает растерянность. На записи стендап-комик разговаривает по телефону, пытаясь разобраться с возникшей проблемой. Он попросил сотрудников разрешить адвокату связаться с должностным лицом, но получил отказ.

До этого стало известно, что Сабуров получил запрет на въезд в Россию на 50 лет. Такое решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности страны. Артист был остановлен в московском аэропорту Внуково.