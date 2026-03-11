Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:09

Появились новые подробности романа Галустяна с эффектной брюнеткой

KP.RU: Галустян встретил новую возлюбленную до развода и хочет на ней жениться

Михаил Галустян Михаил Галустян Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Юморист Михаил Галустян встретил новую возлюбленную еще до развода, передает KP.RU со ссылкой на источники, близкие к артисту. По словам приятелей комика, телеведущий влюбился в Лилию с первого взгляда, так как она очень эффектная девушка. В материале сказано, что сейчас он называет ее «самой большой любовью в своей жизни» и говорит, что хочет на ней жениться.

Все пишут, что Миша встретил Лилю только сейчас, на второй год после развода, но это не так. С Лилей Галустян познакомился три года назад в Китае, она была его визажистом на съемках шоу «Сокровища императора», — рассказали они.

Ранее Галустян появился на дне рождения своего коллеги по цеху Гарика Харламова с новой спутницей — ей стала девушка по имени Лилия. На кадрах она выходит из автомобиля с большим букетом розовых роз, сам Галустян держит подарок, упакованный в красную коробку с бантом.

До этого Галустян рассказал, что давно не поддерживает общение со своим коллегой и давним приятелем Сергеем Светлаковым. Комик заявил, что в определенный момент их пути разошлись, но они всегда с большим трепетом и теплом вспоминают былые годы, когда вместе работали. Их совместные проекты он назвал очень плодотворными и насыщенными.

