27 февраля 2026 в 10:48

Роман Пелевина попал под запрет в Белоруссии

Мининформ Белоруссии включил книгу Пелевина в список запрещенных

Роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» включили в перечень изданий, запрещенных к распространению в Белоруссии, сообщает Министерство информации республики. Он вышел в свет в 2016 году.

Произведение «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» содержится в «Списке печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь». Сейчас в перечень входит 241 позиция.

Ранее Роскомнадзор направил в адрес мессенджера Telegram требования об удалении более 35,6 тыс. противоправных материалов. Речь идет о данных, опубликованных с начала 2026 года, в том числе детской порнографии и информации о способах обхода блокировок.

До этого председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков заявил, что в России необходимо запретить рекламу кока-колы после инцидента в Приморском крае. Школьника госпитализировали с внутренним кровотечением из-за обострения эрозивного гастрита, которое спровоцировало длительное употребление напитка.

