Роман Пелевина попал под запрет в Белоруссии Мининформ Белоруссии включил книгу Пелевина в список запрещенных

Роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» включили в перечень изданий, запрещенных к распространению в Белоруссии, сообщает Министерство информации республики. Он вышел в свет в 2016 году.

Произведение «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» содержится в «Списке печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь». Сейчас в перечень входит 241 позиция.

