США сняли санкции с двух банков одной страны СНГ

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 19:28

США сняли санкции с двух белорусских банков и Минфина республики

Переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом
Подписывайтесь на нас в MAX

США сняли санкции с двух белорусских банков — Белинвестбанка, Банка развития, а также Министерства финансов, заявил спецпосланник Соединенных Штатов по Белоруссии Джон Коул. Он подчеркнул, что в этот раз процесс пойдет значительно быстрее, поскольку американская сторона научилась оперативнее решать подобные вопросы, передает БелТА.

США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов, — заявил Коул.

В ходе предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года уже заявлялось о снятии санкций с белорусского калия, однако теперь этот вопрос урегулирован окончательно. По словам спецпосланника, США также приняли решение вывести из всех санкционных списков две белорусские компании — Белорусскую калийную компанию и «Беларуськалий», о чем было объявлено президенту страны Александру Лукашенко.

Ранее глава республики выразил симпатию американскому коллеге Дональду Трампу, подчеркнув свою приверженность его политическому курсу. Признание прозвучало в ходе переговоров белорусского лидера со спецпосланником США.

Белоруссия
США
санкции
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.