Политолог раскрыл бессмысленность «бусификации» на Украине Политолог Павлив: планы мобилизации на Украине никогда не выполняются

Проблема мобилизации стала ключевой для Вооруженных сил Украины, при этом планы призыва в республике не выполняются, сказал NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, даже насильственная «бусификация» людей на улицах украинских городов не решает вопрос с пополнением войск.

Даже если теоретически поставить план по мобилизации на Украине в 40–50 тысяч человек в месяц, смысла не будет — реально эти цифры не достигаются. Драконовскими методами удавалось «нахватать» людей, но значительная их часть потом сбегала на этапе доставки к линии фронта, — сказал Павлив.

Он отметил, что до недавнего времени на Украине были города, в которых ТЦК (украинский аналог военкоматов) вели насильственную мобилизацию в меньшей степени. Однако теперь ограничения для военкомов, по-видимому, сняты, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали автомобиль, в котором находились сотрудники ТЦК. Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте.