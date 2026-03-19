Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 20:37

Арестован экс-глава Звездного городка

Суд арестовал бывшего главу Звездного городка Баришевского

Евгений Баришевский Евгений Баришевский Фото: Roscosmos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд арестовал экс-мэра Звездного городка Евгения Баришевского, передает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. Он подозревается в получении взяток.

По ходатайству следователя Подмосковного СК Тверским судом города Москвы арестован бывший глава ЗАТО г.о. Звездный городок, обвиняемый в получении взяток, — говорится в сообщении.

По версии следствия, экс-глава округа получил от предпринимателя через посредников взятку в размере 365 тыс. рублей за беспрепятственную приемку работ и оплату по контракту на благоустройство детсада. В январе суд поместил его под домашний арест.

Дальнейшее расследование выявило новые эпизоды: чиновник мог участвовать в получении еще шести взяток. По версии следователей, он и его первый заместитель, действуя группой лиц, брали деньги от четырех коммерсантов за покровительство по госконтрактам на благоустройство территории и ремонт муниципальных зданий. Общая сумма взяток превысила 9,9 млн рублей.

Тем временем суд Ставропольского края санкционировал арест заместителя министра имущественных и земельных отношений Ингушетии. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

суды
аресты
взятки
политика
Арестован экс-глава Звездного городка
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Москва

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.