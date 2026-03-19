Арестован экс-глава Звездного городка

Суд арестовал экс-мэра Звездного городка Евгения Баришевского, передает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. Он подозревается в получении взяток.

По версии следствия, экс-глава округа получил от предпринимателя через посредников взятку в размере 365 тыс. рублей за беспрепятственную приемку работ и оплату по контракту на благоустройство детсада. В январе суд поместил его под домашний арест.

Дальнейшее расследование выявило новые эпизоды: чиновник мог участвовать в получении еще шести взяток. По версии следователей, он и его первый заместитель, действуя группой лиц, брали деньги от четырех коммерсантов за покровительство по госконтрактам на благоустройство территории и ремонт муниципальных зданий. Общая сумма взяток превысила 9,9 млн рублей.

Тем временем суд Ставропольского края санкционировал арест заместителя министра имущественных и земельных отношений Ингушетии. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.