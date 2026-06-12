Знакомая Усольцевых раскрыла правду о семье: почему поиски приостановлены

Девять месяцев поисков Усольцевых в тайге не принесли результатов. Спасатели прочесали 50 квадратных километров, дроны облетели скалы Буратинка и Мальвинка — но зацепок так и не нашли. Что на самом деле связывало Сергея и Ирину, почему знакомая называет их брак прикрытием и при чем здесь украинские мошенники — в материале NEWS.ru.

Как продвигаются поиски семьи Усольцевых

С 4 по 9 июня волонтеры, сотрудники силовых ведомств, специалисты Госохотнадзора, представители ПСО «ЛизаАлерт» и кинологи (всего около 80 человек) обследовали горно-таежную местность за скалами Буратинка и Мальвинка. Об этом сообщил Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии. Территорию изучали с воздуха и с земли — большую часть с помощью беспилотников с видеосъемкой.

«В результате туристы не обнаружены, поиски приостановлены. Результаты поисковых работ будут проанализированы, после чего примут решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков», — отметили в СК.

В пресс-службе «ЛизаАлерт» рассказали корреспонденту NEWS.ru, что сейчас добровольцев на месте пропажи семьи нет. Вопрос о новых выездах решается со следствием. По-прежнему приоритетной считается версия несчастного случая.

За время поисков спасатели прошли более 50 квадратных километров горной тайги и нашли обломок палки для скандинавской ходьбы. Однако ничто не указывает на то, что она принадлежала именно Усольцевым, подчеркнули в СК. Чтобы это установить, назначена генетическая экспертиза.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ориентировочный срок ее завершения — около месяца», — уточнили в ведомстве.

Дочь Сергея Усольцева в разговоре с журналистами усомнилась, что палка принадлежала ее отцу. По ее словам, он никогда не занимался скандинавской ходьбой. «Такая палка ему только мешала бы», — сказала она.

Что говорят знакомые о семье Усольцевых

Десять лет назад Ирина Усольцева работала психологом в центре снижения веса, вспоминает ее знакомая Анна. По словам Анны, Ирина всегда была добрым, искренним и открытым человеком.

«Она рассказывала, из какой семьи родом, что первый брак не сложился, есть сын. В 2013–2014 годах на сессиях говорила, что мечтает о сильном мужчине рядом», — поделилась Анна.

На занятиях они постоянно выполняли психологические практики и упражнения. Ирина тонко чувствовала людей, была чутким специалистом. Ее практики часто касались мистического восприятия реальности. «А потом она встретила Сергея. Они стали работать вместе. Кабинет в Железногорске, где она вела консультации, находился в офисе мужа. Видимо, он сам выделил ей это место», — рассказала Анна.

По ее наблюдениям, супруги были диаметрально разными по характеру: Ирина — светлая, добрая, всегда веселая; Сергей — хмурый и очень жесткий. При этом у них был успешный бизнес, они ни в чем себе не отказывали и жили на широкую ногу.

«Но это люди совершенно разного уровня. Не знаю, как они умудрились столько лет прожить вместе и завести ребенка. Сергей был слишком серьезным. Возможно, Ирина и дочь были для него лишь прикрытием», — размышляет Анна.

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Новые версии: украинские мошенники и таежная передача

Усольцевы могли уйти в глухую местность, чтобы передать крупную сумму мошенникам с Украины, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Он напомнил: в конце 1990‑х Сергей участвовал в программе Департамента энергетики США «Инициатива атомных городов» в Железногорске. В рамках совместного проекта бизнесмен отправлял студентов на летнюю стажировку в Америку.

«Используя эти данные, мошенники по телефону могли обвинить его в шпионаже или передаче ядерных технологий Пентагону. Сообщить, что скоро арест с полной конфискацией имущества. Чтобы спастись, Усольцевым могли приказать выехать в глухое место и передать крупную сумму куратору», — пояснил Лунев.

По его словам, скорее всего, в лесу семья погибла от переохлаждения либо была вывезена за границу.

Что могло случиться с семьей Усольцевых в тайге

В поисковых работах существует понятие «порог обнаружения»: объект существует, но техника его не различает, объяснил эколог Илья Рыбальченко. Дроны могут просто не видеть Усольцевых. По словам эколога, в Кутурчинском Белогорье много крупных валунов с глубокими щелями, а ночи там холодные, особенно в конце сентября, когда пропала семья.

«Чтобы исчезнуть, не обязательно уходить далеко. Иногда достаточно оказаться на несколько метров ниже чужого взгляда. Цепочка: отошли чуть в сторону, попытались укрыться, потеряли время, замерзли. Конечная точка — в ложбине, под валунами или за скальным уступом», — предполагает эколог.

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Что произошло с семьей Усольцевых: хроника

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1400 добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов семьи обнаружить не удалось.

С тех пор выдвигались самые разные версии — от бытовых до фантастических. Уфолог Александр Петухов не исключил похищения НЛО, замаскированным под «облака-торпеды». Криптозоолог Андрей Строганов предположил, что семья провалилась в параллельный мир.

В России даже учредили фонд «Загадка Усольцевых», который занимается расследованием тайн повседневной жизни. По мнению его членов, все это время семья в полном составе могла проживать в глухой таежной избушке.

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