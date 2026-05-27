Убили промысловики, похитили гуманоиды: новые версии пропажи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после пропажи семьи Усольцевых в тайге под Красноярском спасателям так и не удалось их найти. Как продвигаются поиски Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины, что пишут о туристах в западных СМИ, какие появились новые версии исчезновения — в материале NEWS.ru.

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявили, что отрабатывались различные версии исчезновения Усольцевых. Среди них побег, похищение, несчастный случай, а также совершение в отношении членов семьи иного преступления.

«Версии о побеге и похищении не нашли подтверждения. Две остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями», — сообщили в ведомстве.

С 23 по 26 мая по заявке следственных органов спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов разыскивали пропавшую семью. Двигаясь в условиях сложного рельефа и густой тайги, поисковики обследовали 28 квадратных километров горно-таежной местности.

«Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось», — рассказали в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Какие появились новые версии пропажи Усольцевых в сибирской тайге

Сергей Усольцев — опытный таежник, который мог за сутки преодолеть 28 километров и даже больше с ребенком на руках, сообщил NEWS.ru кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, с семьей могло случиться что угодно. Во-первых, Усольцевы могли провалиться в пустоты, которые образовались в земле. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов криминальную версию исчезновения, подчеркнул он.

«Усольцевы могли стать жертвами черных промысловиков, которые добывают зверя без лицензии с незарегистрированным оружием. Они часто находятся в состоянии сильного опьянения. Эти люди могли запросто перепутать семью с кабанами, лосями или косулями и произвести роковые выстрелы», — сказал Иванников.

По его словам, Усольцевы также могли вступить в конфликт с местными жителями, которые обычно враждебно относятся к туристам. В некоторых случаях наличие малолетнего ребенка бывает раздражителем, добавил эксперт.

По одной из версий, Усольцевы могли встретить инопланетян, о чем сейчас активно пишут американские СМИ, сказал Иванников.

«Если изучать американскую прессу, то исчезновение Усольцевых можно объяснить только воздействием извне и встречей с представителями инопланетных цивилизаций, которые могли похитить семью для проведения экспериментов на своих планетах», — высказал мнение эксперт.

Что сказала шаманка о пропаже семьи Усольцевых в тайге под Красноярском

Усольцевых скоро найдут, высказала мнение в беседе с NEWS.ru экстрасенс Аделина Панина. По ее словам, возобновившиеся поиски могут быть успешными. Сначала обнаружат тело женщины в низине или ущелье, предположила шаманка.

«Может быть, кто-то из туристов в лесу случайно заметит семью и обратится в органы. Находка будет случайной», — утверждает Панина.

Она отметила, что нужно искать Усольцевых подальше от дороги, а не рядом с трассой. Вероятно, из-за резкого изменения климата семья была вынуждена сойти с пути, что стало роковым решением, добавила экстрасенс.

Какие новые версии исчезновения семьи Усольцевых выдвинул ИИ

В ответ на запрос корреспондента NEWS.ru ChatGPT проанализировал всю последнюю информацию и выдвинул версию, что Усольцевы, возможно, провалились в реку или ручей, после чего их унесло течением.

Кроме того, туристы могли заблудиться в тайге, после чего попытались согреться и забились под корни упавших деревьев. Затем их засыпало снегом, они замерзли и скончались. Тела, лежащие под поваленными ветками, за зиму покрылись слоем грязи и ила. Поисковики могут проходить в полуметре от Усольцевых, но не видят их, показал анализ ИИ.

«Скорее всего, семью найдут в мае или июне, когда тайга окончательно просохнет», — свидетельствуют результаты исследования нейросети.

Что произошло с семьей Усольцевых в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1400 добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов семьи обнаружить не удалось.

В Следственном комитете РФ считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.

