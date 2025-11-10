«Лексус», дом и две квартиры: как поделят наследство пропавших Усольцевых

Семью Усольцевых, пропавшую в окрестностях Кутурчинского Белогорья, безуспешно ищут почти полтора месяца. Супруги Сергей и Ирина бесследно исчезли вместе с пятилетней дочерью Ариной. При этом у обоих есть дети от первых браков. Если Усольцевых признают погибшими, кому достанется их наследство — в материале NEWS.ru.

Сколько всего детей у Усольцевых, пропавших в сибирской тайге

У Сергея Усольцева четверо детей, один из которых проживает в США. У Ирины Усольцевой есть сын от первого брака — Даниил Баталов, который занимался поисками семьи.

Супругам принадлежит дом в поселке Тартат близ Железногорска Красноярского края. По информации aif.ru, это добротная, но не роскошная дача. У Усольцевых также есть квартира в Сосновоборске, расположенная в обычном пятиэтажном доме, и жилье в Железногорске, отмечает издание.

Ирина передвигалась на белом автомобиле марки «Лексус», а в Кутурчине остался второй автомобиль семьи — серая «Шкода», пишет aif.ru.

По информации СМИ, Сергей якобы владел половиной акций завода порошковых красок и полимеров «Поливест-Железногорск». Однако предприятие сложно назвать прибыльным. В 2023 году его доход составил 94,5 млн рублей, при этом чистая прибыль — всего 78 тысяч, или 0,1% от общего объема выручки.

Когда Усольцевых могут признать умершими

В соответствии со статьей 45 Гражданского Кодекса РФ, суд может объявить человека умершим в том случае, если по месту жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, сообщил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших жизни или дающих основание предполагать его гибель в результате несчастного случая, то срок сокращается до шести месяцев, уточнил он.

«Днем смерти человека, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его скончавшимся. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели», — рассказал Карабанов.

Кому достанется наследство Усольцевых, если их признают погибшими

Все дети Усольцевых получат наследство семьи в равных пропорциях, пояснил NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша. По его словам, это не зависит от того, рождены ли они в браке и какое имеют гражданство.

«Ребенок от другого брака по праву представления получает долю, которая должна была перейти его матери, если она будет признана умершей. Соответственно, доля матери переходит к тому ребенку, который от другого брака. На детей распределяется имущество как отца, так и матери. Поэтому все они получат его в равной доле», — объяснил Кваша.

Он добавил, что сын Сергея Усольцева, находящийся в США, имеет право на наследство, если с ним установлена родственная связь.

«То, что он является гражданином другого государства, не имеет никакого значения. Если он записан как сын и установлена родственная связь, то имеет право получить наследство», — сказал Кваша.

Ранее стало известно, что сын Усольцева постоянно проживает в США. После официального развода родителей мать вывезла мальчика за рубеж. Он родился в 2008 году от второго брака 47-летнего на тот момент Усольцева и 30-летней Людмилы Теплых.

Сейчас молодой человек находится в городе Ричмонд, штат Вирджиния. Отмечается, что он сменил имя на новое.

Кваша отметил, что через полгода после объявления супругов умершими дети смогут написать заявление об открытии наследства у нотариуса по месту нахождения имущества.

