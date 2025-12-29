Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 08:50

Экс-президент Киргизии Атамбаев лишился всех госнаград

Глава Киргизии приказал изъять все ордена у своего предшественника Атамбаева

Алмазбек Атамбаев Алмазбек Атамбаев Фото: Эламан Карымшаков / Sputnik/РИА Новости
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о лишении бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева всех государственных наград, следует из документа, опубликованного пресс-службой лидера. Данное решение основывается на приговоре Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года. Атамбаев лишается высшей степени отличия «Герой Кыргызстана», орденов «Манас» II степени и «Данакер», а также медали «Данк».

Генеральной прокуратуре и службе судебных исполнителей поручено в кратчайшие сроки изъять награды у экс-президента. После завершения процедуры все знаки отличия будут переданы на хранение в соответствующий государственный фонд.

Решение стало итогом длительных судебных разбирательств в отношении бывшего лидера страны. Ранее Атамбаев был признан виновным по ряду обвинений, что по закону влечет за собой аннулирование почетных званий и наград. Пресс-служба президента подчеркивает, что мера носит исполнительный характер в рамках действующего законодательства.

Ранее стало известно, что при обыске у сына экс-президента Киргизии Кадырбека Атамбаева изъяли крупную сумму денег, арсенал оружия, гранаты и наркотики. По версии МВД республики, задержанный и другие политики использовали эти ресурсы для подготовки массовых беспорядков после парламентских выборов.

Киргизия
награды
ордена
Садыр Жапаров
Алмазбек Атамбаев
