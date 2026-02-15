Погибший на СВО актер Ткаченко получил две госнаграды

Актера Николая Ткаченко, известного по сериалам «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя», посмертно наградили орденом Мужества и медалью Жукова, пишет 360.ru со ссылкой на слова его матери Инны Ткаченко. Женщина подтвердила, что еще не получила тело погибшего сына, но отправила ДНК на опознание. Она добавила, что актер погиб на фронте 6 декабря.

Начальник войсковой части сообщил, что Николай Сергеевич Ткаченко после смерти награжден орденом Мужества и медалью Жукова. Я не знаю, когда будет эвакуация тел. Там тяжелые бои. Я уже отправила ДНК на опознание, помогли в Фонде «Защитники Отечества» составить разыскную карту, — сообщила женщина.

Ранее подруга Дарья Софийская заявила, что Ткаченко перед своей гибелью собирался приехать в отпуск. По ее словам, артист скрывал свое решение отправиться на фронт, чтобы не волновать близких. Софийская отметила, что их дружба длилась с 2011 года, она не знала о его решении пойти на СВО.

Новость о смерти актера появилась 2 февраля. Ткаченко было 37 лет. В его фильмографии насчитывается около 20 работ в кино и сериалах, включая «Триаду», «Триггер», «Тест на беременность» и «Галя, у нас отмена!». Последней работой актера стал сериал «Три плюс три», выпущенный в 2025 году.