Безруков пожертвовал курсом во ВГИКе ради МХАТа

Народный артист России Сергей Безруков сообщил в Telegram-канале, что откажется от набора курса во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова в новом учебном году из-за работы в МХАТ имени Горького. Он также поблагодарил всех, кто поздравил его с новой должностью.

Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИКе, чтобы высвободить главный ресурс — время. <...> Не хочу писать больше, так как впереди конец сезона и целое лето, чтобы выработать стратегию. А пока — очень жду встречи с труппой, — написал артист.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что новым художественным руководителем МХАТ имени Горького станет Безруков. Она пожелала артисту новых успехов и достижений. Любимова отметила, что Безруков успешно совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой.

До этого театральный критик Марина Райкина выразила мнение, что Безруков достоин новой должности, поскольку он прекрасно справился с работой в Московском Губернском театре. По словам эксперта, при нем учреждение преобразилось, несмотря на многочисленные недостатки: неудачную локацию, шлейф скандалов и неизвестную труппу.