06 марта 2026 в 12:58

Щербаков высказался о назначении Хабенского и Безрукова в ведущие театры

Актер Щербаков: Хабенский и Безруков без сомнений справятся с новыми должностями

Борис Щербаков Борис Щербаков Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Народные артисты России Константин Хабенский и Сергей Безруков без сомнений справятся с новыми должностями в Школе-студии МХАТ и МХАТ имени Горького соответственно, заявил NEWS.ru актер театра и кино Борис Щербаков. По словам звезды фильма «Криминальный квартет», он очень рад за обоих артистов и считает их назначения заслуженными.

[Безруков и Хабенский] — ребята талантливые. Уверен, что они справятся со всеми задачами [после назначения в ведущие театры], они молодцы. Я очень рад за них. И за Сережу [Безрукова], и за Константина [Хабенского]. Что касается назначение Хабенского, то обычно так и бывает, что художественный руководитель театра является и директором школы-студии. Хотя это, на мой взгляд, не очень правильно, потому что директор должен быть прежде всего администратором. Он не может быть ни актером, ни режиссером. Но мы все равно будем ждать новых свершений от Безрукова и Хабенского, — высказался Щербаков.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Она отметила, что артист успешно совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой.

До этого Любимова сообщила, что Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она пожелала ему достижений и успехов.

