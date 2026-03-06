Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 18:59

В России появился фейковый приказ министра обороны

Lenta.ru: фото приказа Белоусова о гуманитарных миссиях оказалось фейком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В интернете появилась фотография с якобы приказом министра обороны России Андрея Белоусова о формировании добровольческих групп для гуманитарных миссий — она оказалась фейком, сообщает Lenta.ru. По информации журналистов, подделку стали активно присылать россиянам в мессенджерах и на электронную почту.

По информации издания, на официальных ресурсах ведомства аналогичного приказа нет. Также он не зарегистрирован в базе нормативных актов. Кроме того, на снимке размыта печать и отсутствует регистрационный номер, добавили журналисты.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения об отставке с должности спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству. Он подчеркнул, что фейковые новости поступают от людей, которые не ценят правду.

До этого начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин сообщил, что фейки в отношении России распространяют с целью дестабилизации внутриполитической обстановки. Он добавил, что эксперты центра находятся на переднем рубеже информационного противостояния.

