ВСУ создали «подземный город» под Харьковом

Российские военные группировки «Север» нашли обширную сеть подземных тоннелей, построенных ВСУ в Харьковской области, сообщил командир штурмового взвода с позывным Спартак. По его словам, бойцы наткнулись на «подземный город» в лесу у села Графского во время зачистки населенного пункта.

Кроме того, Спартак отметил, что многие дома в самом Графском, где базировались украинские военные, также соединялись тоннелями. Это позволяло бойцам ВСУ скрытно перемещаться между зданиями.

Обнаружив подземные ходы, российские штурмовики перерезали пути сообщения. В итоге ВСУ не смогли вовремя отступить и передать информацию другим подразделениям, что позволило успешно зачистить участок.

Украинские связистки попали под огонь

Российские войска нанесли удар по женскому расчету БПЛА под Купянском в Харьковской области, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, девушки были операторами дронов и связистками. Минобороны России не комментировало эти сведения.

В материале говорится, что Киев стал все чаще бросать женские подразделения на наиболее тяжелые участки фронта. По информации канала, за последние два месяца на передовой погибло 12 девушек, служивших в Вооруженных силах Украины, — всем от 22 до 30 лет. Их переводят, как пишет издание, из медсестер, а также берут из иностранных наемниц — среди погибших фиксировали гражданок Польши.

В свою очередь военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что мобилизация украинских женщин в ряды ВСУ не приведет к изменению ситуации на фронте из-за неизбежно высоких потерь. Он считает, что такая идея призыва не нова и командование на Украине ранее уже анонсировало планы по набору 50 тыс. девушек. По словам военного эксперта, привлечение старших возрастных групп, обремененных семейными заботами, создаст дополнительный дискомфорт в войсках.

Кроме того, стало известно, что ВСУ массово переводят пожилых связистов в штурмовые подразделения, сообщили российские силовые структуры. Ситуация, как отметил источник, связана с нехваткой личного состава в рядах украинской армии.

В Минобороны РФ рассказали об успехах российских военных

Российские военные освободили Сосновое в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что в операции участвовали бойцы группировки войск «Запад».

Кроме того, за неделю силы Черноморского флота уничтожили восемь беспилотных катеров Вооруженных сил Украины. Других подробностей в оборонном ведомстве приводить не стали.

Россия и Украина провели новый обмен пленными

Россия вернула из украинского плена 300 военных, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что Киеву взамен передали 300 попавших в плен солдат ВСУ. В данный момент российские военные находятся в Белоруссии, где с ними работают медики и психологи.

Позднее стало известно, что военнослужащий из Курска узнал о включении в список российских бойцов, возвращаемых с подконтрольной Киеву территории, всего за несколько часов до обмена. По его словам, он находился в плену более года, на родине его ждет супруга.

Боец ВС РФ чудом выжил под обстрелами ВСУ

Российский военнослужащий четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами ВСУ и выжил. Боец с позывным Веган рассказал, что во время атаки украинских беспилотников он начал отстреливаться из ружья. Один дрон ему удалось сбить, по второму он промахнулся, после чего тот взорвался буквально в одном метре от бойца.

Житель одного из городов в ДНР рассказал о зверствах украинских военных

Житель населенного пункта Ямполь в ДНР рассказал о действиях украинских военных в его районе. По словам мужчины, ВСУ проводили обыски в домах и заявляли о поступившем приказе действовать против жителей, которых подозревали в поддержке российских войск. Он отметил, что военные проверяли помещения и искали неизвестные предметы или людей.

