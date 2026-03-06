Российские военные группировки «Север» нашли обширную сеть подземных тоннелей, построенных ВСУ в Харьковской области, сообщил командир штурмового взвода с позывным Спартак. По его словам, которые приводит РИА Новости, бойцы наткнулись на «подземный город» в лесу у села Графского во время зачистки населенного пункта.

Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается, целый город под землей, — рассказал Спартак.

Кроме того, он отметил, что многие дома в самом Графском, где базировались украинские военные, также соединялись тоннелями. Это позволяло бойцам ВСУ скрытно перемещаться между зданиями.

Они заходили в один дом, выходили из другого, — добавил он.

Обнаружив подземные ходы, российские штурмовики перерезали пути сообщения. В итоге ВСУ не смогли вовремя отступить и передать информацию другим подразделениям, что позволило успешно зачистить участок.

До этого в российском военном ведомстве сообщали, что расчеты беспилотников группировки «Север» поразили позиции ВСУ в Сумской области. Под удар попали средства связи, опорные пункты и живая сила противника. Это позволило российским военным расширять буферную зону безопасности.