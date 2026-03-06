Зимняя Олимпиада — 2026
В Абинске раскрыли последствия атаки украинских беспилотников

Два многоквартирных дома повреждены при атаке ВСУ на Абинск

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Два многоквартирных дома повреждены при атаке ВСУ на Абинск, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. В частности, в зданиях посекло кровлю, также выбиты стекла. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

В зданиях от падения фрагментов беспилотников посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два человека погибли и еще 12 пострадали от ударов ВСУ по собравшимся в очереди к магазину в Алешках. По его словам, украинские дроны совершили четыре сброса подряд.

До этого в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над российскими регионами. В частности, 56 дронов уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что пятиэтажный дом получил сильные повреждения при атаке ВСУ на город. Он отметил, что БПЛА сбили, он рухнул рядом с постройкой.

