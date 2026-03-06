Россиянам рассказали, во сколько обойдется букет на 8 Марта На Дальнем Востоке букет тюльпанов к 8 Марта подорожал на 14%

Перед Международным женским днем классический букет из 15 тюльпанов в среднем обойдется россиянам почти в 4 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование. Самые доступные цены — в Уральском федеральном округе — 3,9 тыс. рублей, самые высокие на Дальнем Востоке — 5,4 тыс. рублей, что на 14% выше, чем годом ранее.

Также недорогие букеты тюльпанов можно приобрести в Сибирском и Центральном федеральных округах — 267 и 301 рубль за стебель. В Южном и Приволжском федеральных округах — 307 и 317 рублей за штуку соответственно.

Ранее в Роскачестве посоветовали выбирать букеты с легким ароматом. Специалисты ведомства рекомендуют покупать цветы утром, когда вероятность найти свежие экземпляры выше.

До этого сообщалось, что красные тюльпаны, подаренные на 8 Марта, говорят о глубокой пылкой страсти и признании в вечной любви. Они идеальны для тех, с кем вы уже давно вместе или хотите выразить сильные чувства. Желтые цветы означают искреннее восхищение, солнечную радость и пожелание счастья — это знак того, что женщина освещает вашу жизнь как солнце.