06 марта 2026 в 11:59

Раскрыто, почему проигрыш Орбана на выборах станет катастрофой для Трампа

Политолог Дудаков: Трамп потеряет влияние в ЕС при проигрыше Орбана на выборах

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Влияние президента США Дональда Трампа в Евросоюзе может существенно ослабнуть в случае поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, у американского лидера осталось не так много союзников в Европе.

Если Орбан проиграет на выборах, для Трампа это, конечно, сильный удар, потому что он — один из немногих союзников, которые есть у американского президента в Европе. Он продвигает примерно ту же повестку, те же ценности, которые близки Трампу. Соответственно, без возможности опираться на таких политиков внутри Европы переговорная позиция главы США в диалоге с ЕС будет ослабевать. Для Брюсселя приоритетно, как и для украинских лоббистов, устроить операцию по смене власти и добиться поражения Орбана на предстоящих выборах, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что рейтинги указывают на наличие проблем у партии «Фидес» Орбана и возрастающий риск их поражения на выборах. По мнению политолога, украинцы и представители европейской бюрократии будут усиливать провокации, стремясь отстранить действующего премьера Венгрии от власти.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Киев и президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии. По его словам, это осуществляется с помощью экономического шантажа. Он уточнил, что основным инструментом давления является перекрытие нефтепровода «Дружба».

