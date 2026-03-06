«Террорист и дурак»: военэксперт уличил Зеленского в бандитизме Полковник Баранец: угрозы Орбану показали, что Зеленский бандит и террорист

Угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президент Украины Владимир Зеленский выставил себя бандитом и террористом, заявил NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, такое поведение показало отсутствие политический мудрости у украинской власти.

Угрожая Орбану, Зеленский ведет себя как откровенный бандит и террорист. Когда не хватает ни логики, ни политической мудрости, ни дипломатии, ни аргументов, ни доказательств своей правоты, то, безусловно, в ход идут кулак, нож, автомат или бомба, — отметил Баранец.

Зеленский сегодня — это «политическая пошлость» не только украинского, но и европейского масштаба, продолжил эксперт.

Если тебе не хватает ума отстоять собственную позицию, то первый признак твоего кретинизма — это слова: «Я тебя убью». Он дорисовал свой портрет: еще раз доказал, что он террорист, а еще и откровенный дурак, — заключил собеседник.

Ранее Зеленский заявил, что планы Евросоюза выдать Киеву кредит на €90 млрд блокирует один человек, данные которого будут переданы Вооруженным силам Украины. Хотя он не назвал имя политика, для всех очевидно, что эти слова были адресованы Орбану.