06 марта 2026 в 16:51

«Террорист и дурак»: военэксперт уличил Зеленского в бандитизме

Полковник Баранец: угрозы Орбану показали, что Зеленский бандит и террорист

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президент Украины Владимир Зеленский выставил себя бандитом и террористом, заявил NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, такое поведение показало отсутствие политический мудрости у украинской власти.

Угрожая Орбану, Зеленский ведет себя как откровенный бандит и террорист. Когда не хватает ни логики, ни политической мудрости, ни дипломатии, ни аргументов, ни доказательств своей правоты, то, безусловно, в ход идут кулак, нож, автомат или бомба, — отметил Баранец.

Зеленский сегодня — это «политическая пошлость» не только украинского, но и европейского масштаба, продолжил эксперт.

Если тебе не хватает ума отстоять собственную позицию, то первый признак твоего кретинизма — это слова: «Я тебя убью». Он дорисовал свой портрет: еще раз доказал, что он террорист, а еще и откровенный дурак, — заключил собеседник.

Ранее Зеленский заявил, что планы Евросоюза выдать Киеву кредит на €90 млрд блокирует один человек, данные которого будут переданы Вооруженным силам Украины. Хотя он не назвал имя политика, для всех очевидно, что эти слова были адресованы Орбану.

Владимир Зеленский
Виктор Орбан
угрозы
террорист
Дмитрий Горин
Д. Горин
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
