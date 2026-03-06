Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 23:28

Китай может оказать помощь Ирану в противостоянии с США

CNN: Китай может помочь Ирану

Китай, предположительно, готовится оказывать помощь Ирану в противостоянии с США, передает CNN со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что Пекин может предоставить финансовую помощь, запасные части и компоненты для ракет.

Ранее выяснилось, что Соединенные Штаты не уведомили Китай о начале военной операции против Ирана, о чем рассказала представитель МИД КНР Мао Нин. Дипломат добавила, что Пекин глубоко обеспокоен распространением боевых действий на другие государства региона и настоятельно призывает стороны прекратить военные операции.

