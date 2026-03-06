Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией

Россия продолжает поддерживать взаимодействие с Китаем и Индией, в том числе в сфере энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые передает ТАСС, Москва исходит из того, что Пекин и Нью-Дели, как и другие государства, прежде всего ориентируются на собственные национальные интересы.

Мы знаем, что и Индия, и Китай — это страны, которые руководствуются своими национальными интересами, то же самое делаем и мы. И мы продолжаем наше взаимодействие, в том числе в области энергетики и торговли энергоресурсами как с Индией, так и с Китаем, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что российские власти не приводят и не собираются приводить данные о поставках отечественной нефти в Индию. По его словам, это связано с большим числом недоброжелателей РФ, которые могут воспользоваться данными сведениями.